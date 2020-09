ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਹਾ- 'ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਗੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Harsimrat Kaur Badal ji's resignation has come very late. It's to calm down anger of people. Even today, if Sukhbir Badal ji realises, then he should 'gherao' the Parliament with lakhs of his workers: Sarwan Singh Pandher, General Secy, Kisan Mazdoor Sangharsh Committee #Punjab pic.twitter.com/Hl4x6veUuw

— ANI (@ANI) September 18, 2020