ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ , ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ,ਆੜ੍ਹਤੀ,ਮਜ਼ਦੂਰ,ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਰਗੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ

Happy with the progress so far in Wheat Procurement. In the first 10 days, we have procured a total of 35.07 lakh MT, which is double of last year. I thank our farmers, arhtiyas, procurement agencies & entire govt machinery for their hard work to combat the challenge of #Covid19. pic.twitter.com/iJkDJ4P8XS

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 25, 2020