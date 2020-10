ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ,CM ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ,ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀਡੀਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਕਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ,ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਖ਼ਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣ ? 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ

I salute the farmers for their hard work. A couple of months back, 5116 railway rakes transferred 144.5 Lakh MT of grains from Punjab to various parts of our country. Also our #SmartRationCard will enable all underprivileged to avail ration from any depot in Punjab. #WorldFoodDay pic.twitter.com/QyXLsz19wN

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 16, 2020