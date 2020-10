ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਖੜ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕਬੂਲ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ,ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

I would like to invite Sh @AshwaniSBJP to debate the new #FarmLaws with me in front of the students of Agriculture University Ldh.Or GND Uni Amritsar or Punjabi Uni Patiala.Let’s explain our views to the farmers/ people/youth of Punjab,let them be the judge for themselves. @ANI

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 15, 2020