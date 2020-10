ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਵਾਦ',ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਜਾਖੜ,ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ

No surprises there.Yet another promise of BJP turns out to be a Jumla. @rajnathsingh, @nstomar assured repeatedly that new #Farmlaws will not affect in anyway the levies/taxes charged by State govts within APMCs. By refusing RDF to Punjab they have reneged on their promise.

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) October 28, 2020