ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 120 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਤੇ ਸੰਕਟ

राज्य चुनें
Meta Penalty News: ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੇਟਾ, ਨੂੰ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 120 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੇਟਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਸਿਰਫ 1.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਮੇਟਾ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਦੋਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।
ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮੇਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਕੈਂਟਕੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੌਦਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਟਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਫੀਡ, ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਲਾਈਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ: ਦੋਸ਼ ਮੇਟਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਮੇਟਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।