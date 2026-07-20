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ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਬਣੇ 3 ਵਿਚੋਂ 2 ਸਕੂਲ ਬੰਦ; ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ

Hisar Schools Closed News : ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 20, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:37 PM IST
ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਬਣੇ 3 ਵਿਚੋਂ 2 ਸਕੂਲ ਬੰਦ; ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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