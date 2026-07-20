/ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਬਣੇ 3 ਵਿਚੋਂ 2 ਸਕੂਲ ਬੰਦ; ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ

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Hisar Schools Closed News (ਪਰਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਸਯਾਨ): ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਿਆਗ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨਾਗੌਰੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਲਾ ਚੰਦੂਲਾਲ ਤਾਇਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ 8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
1918 ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੀਏਵੀ ਸਕੂਲ (Chandulal Anglo Vedic School), ਡੀਐਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਕੰਨਿਆ ਵਿਦਿਆਲੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਦਾਨੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਦੂਲਾਲ ਤਾਇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਦੂਲਾਲ ਐਂਗਲੋ ਵੈਦਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਫੌਜ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਸੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਐਨ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਮੱਕੜੀ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।