ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਇਆ ਫੇਰਬਦਲ; ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 12:31 PM IST

olice Reshuffle News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ 21 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17, 31, 39, ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ​​ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ: ਸੈਕਟਰ 39 ਤੋਂ ਆਈਆਰਬੀ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 34 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ: ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਪੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਰਤਨ: ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 26 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ: ਏਐਚਟੀਯੂ ਤੋਂ ਏਐਚਟੀਯੂ ਅਤੇ ਸੀਆਰਯੂ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ: ਸੈਕਟਰ 31 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ: ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਤੱਕ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰੀ ਓਮ ਸ਼ਰਮਾ: ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 31 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ: ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਿੰਨੀ: ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ: ਆਈਆਰਬੀ ਤੋਂ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਰਮ ਰਿਜ਼ਵੀ: ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ: ਸੈਕਟਰ 26 ਤੋਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ: ਸੈਕਟਰ 34 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ: ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ, ਮਨੀਮਾਜਰਾ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਯਾ ਰਾਮ: ਆਰਟੀਸੀ ਤੋਂ ਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ: ਚੌਕੀ 22 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ: ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰੀਡਰ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ: ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੋਂ ਮੌਲੀਜਾਗਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ: ਪੀਓ ਅਤੇ ਐਮਓਬੀ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੰਮਨ।

ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ: ਫੋਟੋ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ।

 

