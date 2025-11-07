Advertisement
ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਤੇ 35 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Mohali Firing: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 7 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ 35 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ।

Nov 07, 2025, 11:23 AM IST

ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-7 ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਤੇ 35 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 7 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 35 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਫੇਜ਼ 7 ਅਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ-
-ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
-ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ,
-ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ - ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

हमलावर ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।

ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
- ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਜ਼ 7 ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

