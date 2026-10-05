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IDFC ਬੈਂਕ ₹657 ਕਰੋੜ ਘੁਟਾਲਾ: CBI ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਾਲ ਗਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ

IDFC Bank Scam: 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Oct 05, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 11:16 AM IST
IDFC ਬੈਂਕ ₹657 ਕਰੋੜ ਘੁਟਾਲਾ: CBI ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਾਲ ਗਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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IDFC ਬੈਂਕ ₹657 ਕਰੋੜ ਘੁਟਾਲਾ: CBI ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਾਲ ਗਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ
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