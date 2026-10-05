IDFC ਬੈਂਕ ₹657 ਕਰੋੜ ਘੁਟਾਲਾ: CBI ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਾਲ ਗਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ

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Chandigarh News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 657 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ-1, ਡਬਲਯੂ-2, ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ-3 ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਬਲਯੂ-1 ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੱਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡਬਲਯੂ-2 ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਬਲਯੂ-3 ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।