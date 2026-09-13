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PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ

PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਇਟੈਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NSI), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Sep 13, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:36 PM IST
PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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