PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ

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PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਾਇਟੈਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NSI), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ ਤੋਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ: ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਮ-ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਰਿਹਾ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 250 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਤੇ ਗਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਚਿਕੋਰੀ ਰੂਟ ਪਾਊਡਰ, ਕੇਲੇ, ਬੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕਈ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੁਰਾਕੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ, ਵੀਗਨ ਤੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨਾਨ-ਵੈਜ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ (CKD) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਾਰਟ-ਚੇਨ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣ, ਆਂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਟ-ਲਿਵਰ-ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਂਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਨਾਨ-ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਦੀ ਅਬਜ਼ਾਰਪਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।