ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

Chandigarh Mayor Election: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਆਉਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ (ਵਾਰਡ ਨੰ. 25), ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮੁਨਵਰ ਖਾਨ (ਵਾਰਡ ਨੰ. 29) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (ਵਾਰਡ ਨੰ. 1) ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਆਪ' ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ 'ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ 11 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੋਟਿੰਗ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਅਰ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਾਬੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਸਚਿਨ ਗਾਲਿਬ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਲਈ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 35 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੈਧ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ, 19 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 18 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਪ' ਕੋਲ 11 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਛੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18-18। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।