Chandigarh News: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 'ਆਪ' ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮਾਨ ਭੇਜੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2910758
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Chandigarh News: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 'ਆਪ' ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮਾਨ ਭੇਜੀ

Chandigarh News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 11:55 AM IST

Trending Photos

Chandigarh News: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 'ਆਪ' ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮਾਨ ਭੇਜੀ

Chandigarh News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਗਭਗ 15 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਹਨ।
ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਪੀ. ਪੀ.ਘੀ (ਸੰਯੋਜਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ), ਜੇਡੀਘੀ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ), ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਮਲੋਇਆ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।” ਇਸ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਸਭ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। SC ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਭਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਰਾਠੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ, ਹਰਦੀਪ, ਜਸਬੀਰ ਲਾਡੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦਹਿਆ।

ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤਨਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, 150 ਸਿਪਲਾਡਿਨ ਕ੍ਰੀਮ, 150 ਓਡੋਮੋਸ ਪੈਕ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਟੈਬਲਟਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਚ, 4 ਕਾਟਨ ਬਾਕਸ, 5 ਬਾਕਸ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ (ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 48 ਪੀਸ), 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਕਟ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਬਾਕਸ, 25 ਕਿਲੋ ਦੇ 5 ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਬੈਗ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਪਾਲ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ, ਡਾਇਪਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।” ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ।

TAGS

Chandigarh NewsFazilka Floodpunjabi news

Trending news

Chandigarh News
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 'ਆਪ' ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮਾਨ ਭੇਜੀ
Mohali Road Rage
ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ
CM Bhagwant Mann Health
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ; ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
Nangal News
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ; ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ
Ludhiana Flood News
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ; ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਤੰਬਰ 2025
CM Bhagwant Mann
ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
abohar news
ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੀ 40 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਰੁਕਵਾਈ
CM Bhagwant Mann
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
;