Chandigarh News: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ 'ਆਪ' ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਸਮਾਨ ਭੇਜੀ

Chandigarh News: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੰਨੀ ਸਿੰਘ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ (ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਪੀ. ਪੀ.ਘੀ (ਸੰਯੋਜਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ), ਜੇਡੀਘੀ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ), ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਮਲੋਇਆ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਯਾਦਵ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵੰਡ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।” ਇਸ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਸਭ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। SC ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਭਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਰਾਠੀ, ਰਾਮਚੰਦਰ, ਹਰਦੀਪ, ਜਸਬੀਰ ਲਾਡੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਦਹਿਆ।
ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਰਾਂਤ ਏ. ਤਨਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ, 150 ਸਿਪਲਾਡਿਨ ਕ੍ਰੀਮ, 150 ਓਡੋਮੋਸ ਪੈਕ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਟੈਬਲਟਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਚ, 4 ਕਾਟਨ ਬਾਕਸ, 5 ਬਾਕਸ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ (ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 48 ਪੀਸ), 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਕਟ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਚਿਸ ਦੇ ਬਾਕਸ, 25 ਕਿਲੋ ਦੇ 5 ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ ਬੈਗ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਪਾਲ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ-ਚੱਪਲਾਂ, ਡਾਇਪਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿੱਧੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।” ਆਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੇ।