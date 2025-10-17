ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਸੈਕਟਰ 45 ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਟਾਇਆ

Chandigarh Thar hit-and-run News : ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਲ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 45 ਬੁੜੈਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Chandigarh Thar hit-and-run News: ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੇ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਰੋਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਾਲ ਥਾਰ ਨਾਲ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।