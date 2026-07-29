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ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ; ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ

Waris Punjab De Protest News: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 29, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:16 PM IST
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ; ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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