Mohali: ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2920618
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Mohali: ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ

Mohali: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 05:15 PM IST

Trending Photos

Mohali: ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਸੀਐਮ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ

Mohali: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਫੀਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। 

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਰਸ ਨੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲੱਡੂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੰਮੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੱਚਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਪ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ।

TAGS

MohaliMohali Hospitalnayab singh sainipunjabi news

Trending news

hamirpur news
सरकारी स्कूल ककड़ियार में ऑनलाइन कक्षा के दौरान अश्लील वीडियो हुआ प्रसारित
faridkot news
ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ
Himachal Pradesh News
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री से की मुलाकात
Jagraon News
ਵਿਧਾਇਕਾ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ
Punjab government
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ– ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੀ ਐਲ ਸੰਤੋਸ਼
fazilka news
12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
Machhiwara News
ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਚੂਚੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Nalagarh landslide
नालागढ़ के नेर-सोडी गांव में भूस्खलन का कहर, दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त
CM Bhagwant Mann
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ-ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
Kharar News
ਖਰੜ ਦੀ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਝੜਪ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ; ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ
;