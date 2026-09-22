Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼
  • /Chandigarh
  • /SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, FIR ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, FIR 'ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

Amarjit Singh Chawla: ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਲਓਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 22, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 11:55 AM IST
SGPC ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, FIR 'ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ-ਸੀਐਨਜੀ
2
3
4
5