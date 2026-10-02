/ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ

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Ankush Panghal Gold Medal News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 21 ਸਾਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਾਮ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਨੇ 2026 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਮ ਮਿਨਸੇਓਂਗ ਨੂੰ 4-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੰਕੁਸ਼ ਪੰਘਾਲ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਗੰਗਵਾ ਸਥਿਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਟੀਕ ਮੁੱਕੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਦੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਬਖੂਬੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਅੰਕੁਸ਼ ਲਈ 2025 ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਓਲਾਡੀਮੇਜੀ ਸ਼ਿੱਟੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਉਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਰਿਹਾ।
2026 ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Ústí nad Labem Grand Prix ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਿਮੇਜੀ ਸ਼ਿੱਟੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 0-5 ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4-1 ਦੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਕਰਜ਼ ਸਲੀਮੋਵ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਜ਼ਲਿਦੀਨ ਏਰਕਿਨਬੋਏਵ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।
ਏਰਕਿਨਬੋਏਵ 75 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 4-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਿਮ ਮਿਨਸੇਓਂਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 4-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ।