Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2961411
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ASI ਨੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, IPS ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ASI suicide News: ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:11 PM IST

Trending Photos

ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ASI ਨੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, IPS ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ASI suicide News: ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਏਐਸਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਐਸਆਈ 

ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ, ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ

ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਅੱਠ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ "ਆਖਰੀ ਨੋਟ" ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ "ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

TAGS

IPS Y P KumarASI suicide NewsHaryana news

Trending news

IPS Y P Kumar
ASI ਨੇ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, IPS ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
Bilaspur News
विभिन्न घटनाओं को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
Bilaspur News
लंबित मांगों को लेकर बिलासपुर में पेंशनर्स का धरना-प्रदर्शन, CM को सौंपा ज्ञापन
Bihar Assembly Elections 2025
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ
Khan Saab Father Death
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਖ਼ਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖਾਕ
Bikram Singh Majithia
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ HC ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
Rajya Sabha elections
ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਤਾਣੇ ਪਿਸਤੌਲ
hamirpur news
कांगड़ा के गिद्धों की उड़ान पाकिस्तान सीमा तक, वन विभाग करेगा फीडिंग स्टेशन मज़बूत
Himachal Weather
Himachal Weather: प्रदेशभर में खिली धूप, इस दिन तक साफ रहेगा मौसम
Rajya Sabha elections
ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦਾਖ਼ਲ