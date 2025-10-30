ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ

Chandigarh Administration Ban Dangerous Dog: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Chandigarh Administration Ban Dangerous Dog: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਡੋਗੋ ਅਰਜਨਟੀਨੋ, ਕੇਨ ਕੋਰਸੋ, ਬੁੱਲ ਟੈਰੀਅਰ, ਅਮਰੀਕਨ ਪਿਟਬੁੱਲ, ਪਿਟਬੁੱਲ ਟੈਰੀਅਰ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਬੁੱਲ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਟਬੁੱਲ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਿਟਬੁੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 500 ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਕੁੱਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।