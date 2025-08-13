यमुनानगर में भारतसेल का पहला कंपनी-स्वामित्व वाला आउटलेट उद्घाटित

Bharatcell: कुशमांडा पावर लिमिटेड (केपीएल) के प्रमुख ब्रांड और भारत में सबसे तेजी से बढ़ते लिथियम-आयन बैटरी एवं सौर ऊर्जा तकनीक के नवाचारकर्ताओं में से एक, भारतसेल ने आज यमुनानगर में अपना पहला कंपनी-स्वामित्व वाला आउटलेट उद्घाटित किया. यह आउटलेट जगाधरी रोड, डिंपल सिनेमा के पास, कार हब के समीप स्थित है और उन्नत ईवी बैटरी समाधान तथा उच्च-प्रदर्शन सौर ऊर्जा उत्पादों के लिए एक वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा.

रूपेश गर्ग (प्रबंध निदेशक) और मयंक मित्तल (निदेशक) द्वारा स्थापित—जो यमुनानगर के एक दूरदर्शी उद्यमी हैं और भारतसेल को वैश्विक स्तर पर ले जाने के मिशन पर कार्यरत हैं—यह ब्रांड भारत की बदलती गतिशीलता और ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व-स्तरीय लिथियम-आयन बैटरी और सौर समाधान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है.

केपीएल की साहसिक विस्तार योजना

मीडिया को संबोधित करते हुए, भारतसेल के सीईओ राघव शर्मा ने घोषणा की कि कुशमांडा पावर लिमिटेड अगले तीन वर्षों में अपनी विनिर्माण क्षमता को मौजूदा 1 जीडब्ल्यूएचसे बढ़ाकर 10 जीडब्ल्यूएचकर देगा. इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीइएसएस) के लिए तीन नए संयंत्र जोड़े जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी को अपनी बैटरियों के लिए जबरदस्त बाज़ार प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसका श्रेय मज़बूत इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास क्षमता और एक उन्नत, स्वचालित विनिर्माण लाइन को जाता है, जो हर चरण में गुणवत्ता, दक्षता और नवाचार सुनिश्चित करती है.

"भारत में ईवी सेक्टर अभूतपूर्व वृद्धि देख रहा है और ऊर्जा भंडारण इस बदलाव की रीढ़ बनने जा रहा है. हमारी प्रस्तावित विस्तार योजना के साथ, भारतसेल न केवल बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करेगा बल्कि वैश्विक हरित ऊर्जा बाज़ार में भी एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाएगा. यह निवेश हमारे नवाचार, गुणवत्ता और भारत को उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है," राघव शर्मा ने कहा.

भारतसेल – केपीएल के साथ भविष्य को ऊर्जा प्रदान करना

कुशमांडा पावर लिमिटेड भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति के अग्रदूत के रूप में, लिथियम-आयन बैटरी (एलआइबी) तकनीक में अपने नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

भविष्य पर स्पष्ट ध्यान रखते हुए, केपीएल भारतसेल ब्रांड के तहत अत्याधुनिक एलआईबी पैक के विकास और असेंबली में विशेषज्ञता रखता है. आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ पूरी तरह से संरेखित, केपीएल स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देता है, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है और एक टिकाऊ व सुरक्षित ऊर्जा भविष्य के लिए आवश्यक घरेलू क्षमताओं का निर्माण करता है.

वर्तमान में, केपीएल नोएडा में 1 जीडब्ल्यूएचकी सुविधा संचालित करता है और 2025 के अंत तक कठुआ, जम्मू-कश्मीर में 5 जीडब्ल्यूएचक्षमता वाला विश्वस्तरीय संयंत्र शुरू करने जा रहा है. उन्नत तकनीक और रोबोटिक ऑटोमेशन से लैस, केपीएल गतिशीलता और स्थिर दोनों प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय, दक्ष और टिकाऊ लिथियम-आयन बैटरी समाधान प्रदान करता है.

यमुनानगर आउटलेट पर व्यापक उत्पाद श्रृंखला

लिथियम-आयन बैटरी श्रेणियां:

• टू-व्हीलर ईवी बैटरियां – स्कूटर और बाइक के लिए हल्की, कॉम्पैक्ट और तेज़ चार्जिंग वाली.

• थ्री-व्हीलर ईवी बैटरियां – ई-रिक्शा और कार्गो लोडर के लिए हेवी-ड्यूटी, उच्च क्षमता वाले पैक.

• कस्टम ईवी बैटरियां – गोल्फ कार्ट, औद्योगिक उपकरण और विशेष ईवी प्लेटफॉर्म के लिए विशेष रूप से बनाई गई समाधान.

• एनर्जी स्टोरेज बैटरियां – सोलर बैकअप, इन्वर्टर और ऑफ-ग्रिड सेटअप के लिए स्थिर प्रणालियां.

सौर समाधान:

• हाई-एफिशिएंसी सोलर पैनल – कम रोशनी में भी 21प्रतिशततक मॉड्यूल दक्षता.

• हाइब्रिड इन्वर्टर और स्टोरेज सिस्टम – घरों, व्यवसायों और उद्योगों के लिए स्केलेबल.

• भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप टिकाऊपन – जंगरोधी, मौसमरोधी और लंबे समय तक चलने वाले.

मयंक मित्तल, संस्थापक एवं निदेशक ने कहा,"अपने गृहनगर यमुनानगर में पहला कंपनी-स्वामित्व वाला आउटलेट खोलना मेरे लिए विशेष है. यहीं से हमारी यात्रा एक वैश्विक ब्रांड बनने की शुरू होती है, जो हमें प्रेरित करने वाले लोगों तक विश्वस्तरीय ऊर्जा समाधान पहुंचाएगी."

रुपेश गर्ग, संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक ने कहा,"यह देशभर में एक नेटवर्क बनाने की दिशा में पहला कदम है, जहां ग्राहक सीधे उन्नत हरित ऊर्जा समाधान प्राप्त कर सकेंगे। ई-रिक्शा चालकों से लेकर सोलर ऊर्जा से संचालित घरों तक, भारतसेल सभी के लिए भरोसेमंद और टिकाऊ विकल्प प्रदान करता है।"

भारतसेल / केपीएल के बारे में

भारतसेल, कुशमंडा पावर लिमिटेड (केपीएल) का उपभोक्ता ब्रांड है, जो लिथियम-आयन बैटरी और सौर ऊर्जा नवाचार में अग्रणी है. 1988 से, हम, सोनालैक पेंट्स एंड कोटिंग्स लिमिटेड, गुणवत्ता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, और केपीएल, सोनालैक की एक गर्वित सहायक कंपनी है. अत्याधुनिक तकनीक, स्थानीय विनिर्माण और स्थिरता पर मजबूत फोकस के माध्यम से, भारतसेल भारत की गतिशीलता और ऊर्जा भंडारण आवश्यकताओं के लिए उच्च-प्रदर्शन समाधान प्रदान करता है – राष्ट्र के लिए एक स्वच्छ और हरित भविष्य का निर्माण करते हुए.