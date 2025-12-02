ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ! 4 ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

Advertisement
Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:19 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ, ਸਟੇਟ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਲੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ADGP ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਲਾ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ADGP, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

