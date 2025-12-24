Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3051908
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

Aap Councillors Join Bjp: ਦੋਵਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:50 PM IST

Trending Photos

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

Aap Councillors Join Bjp: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Aam Aadmi PartyBJPchandigarh mayor news

Trending news

Aam Aadmi Party
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਦੋ ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
hit song of mohammed rafi
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਉਹ ਗਾਇਕ, ਜੋ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਫਿਰ ਗਾ ਦਿੱਤੇ 26000 ਗੀਤ
Shravan Singh
ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ; ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਹਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ
Ketu transit 2026
Ketu Transit 2026: ਕੇਤੂ ਦੀ ਬਦਲੇਗਾ ਚਾਲ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਾਲਾਮਾਲ
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਆਪ'ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; 2 ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ
(Bangladesh)
ਕੱਲ੍ਹ Bangladesh 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ? 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ
Honey Singh
Honey Singh ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ; ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, DGP ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Business News
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
Machhiwara Sahib
ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ
premanand ji maharaj
ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ​​2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ