Chandigarh News: ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ; ਚੱਲਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
Trending Photos
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਲਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਈਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਬੇਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਐਪ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਈਕ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀ ਗਈ? ਐਪ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਂਡਾ ਸ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ।
ਸੈਕਟਰ 39 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਥਾਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਬਾਈਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Faridkot Murder Case: ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ; ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ