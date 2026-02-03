ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026–27 ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ: ਭਾਜਪਾ

BJP Chandigarh News: ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ₹17.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Trending Photos
BJP Chandigarh News: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ “ਕਮਲਮ” ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026–27 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪਾਲ ਮਲ੍ਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ, ਵਿਕਾਸੋਨਮੁਖੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪਾਲ ਮਲ੍ਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026–27 ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ₹17.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਕੌਰੀਡੋਰ, ਬਿਜਲੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਤੇ ਪੂਰਬ-ਪੱਛਮ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਵਾਰਾਣਸੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਏਆਈ, ਡਾਟਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਕਵਾਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹74,560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ “She Marts” ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਕੌਸ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।
ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ₹1.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹੱਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ₹1.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ। ਐਸਐਮਈ ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026–27 ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈ।