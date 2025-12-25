Advertisement
ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ CACTA ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ, ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:50 PM IST

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CACTA) ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਸੈਕਟਰ-27, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਸੀਏਸੀਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 01.04.2022 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੀਏਸੀਟੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

  • 18.07.2018 ਤੋਂ CAS ਤਰੱਕੀਆਂ
  • ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
  • 20% HRA
  • ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ
  • ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
  • ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮ 2018 ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗੂਅਤ

30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੱਜ, ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼

ਸੀਏਸੀਟੀਏ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘ ਕੋਲ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰਾਲੇ, ਰਾਜਭਵਨ ਮਾਰਚ, ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

