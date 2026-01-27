ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ; ਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ

Chandigarh Railway Station: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਈ।
Chandigarh Railway Station: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਈ। ਕਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਲਟਕਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਆਰਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ (HP22 E 4924) ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਫਸ ਗਈ। ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ RPF ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
RPF ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਫਸ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਨ। ਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਆਰਪੀਐਫ) ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।