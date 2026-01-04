Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3063463
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਰਨ ਉਤੇ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਉਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼

Chandigarh Station Safety Lapse: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਲਕਾ-ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12006) ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 04, 2026, 01:25 PM IST

Trending Photos

ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਰਨ ਉਤੇ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ; ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਉਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼

Chandigarh Station Safety Lapse: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਲਕਾ-ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12006) ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 40 ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ...
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਉਰਵਸ਼ੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੇਨ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਚੇਨ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ: ਪੂਜਾ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਅਭੈ ਰਾਠੌਰ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅਚਾਨਕ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਚੇਨ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।"

ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਆਰਪੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 109, 125, 198, 199, 281, 3(5) ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

TAGS

Shatabdi 12006 ChandigarhLoco Pilot Hans RajShatabdi Attempted Murder FIR

Trending news

Punjab Dear Monthly 200 lottery Result
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਉਤੇ ਚਮਕੀ ਕਿਸਮਤ; ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਲਾਟਰੀ
Gurdaspur
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਮਤ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ 1.50 ਕਰੋੜ ਦੀ Lottery
Sri Akal Takht Sahib
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ
# Haryana School News
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਧਮਕੀ
bb satwant kaur
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
Punjab Congress Clashes
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ; ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਿਆ ਕਲੇਸ਼
baba ram rahim
ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ
Shiromani Akali Dal Leader
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
BSNL
BSNL ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ! ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2GB ਡਾਟਾ
undefined
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ