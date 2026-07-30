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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ''ਚ ''ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ'' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Chandigarh Protest FIR News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 49 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 30, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:52 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ''ਚ ''ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ'' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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