ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

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Chandigarh Cashier Murder Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਜਾਨਕੀ ਦਾਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਕਜੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਾਣਾ ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।" ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਡੀਓ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਮੇਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਕਟਰ 11 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ, ਫਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਥੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਨੇੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ। ਕੁਮਾਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹਨ।