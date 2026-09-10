/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ 2026 ਨੋਟੀਫਾਈ

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Chandigarh Tenancy Rules: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਸਾਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 2021 (2021 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ. XXXI) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 10 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਸੋਧਾਂ, ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (UIN): ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਈ-ਰਸੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ OTP-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ: ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਲਈ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।
ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ: ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RTGS/NEFT, ਚੈੱਕ, ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਆਜ ਦਰ
ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂਤ ਲਾਗਤ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉਧਾਰ ਦਰ (MCLR) ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ
ਧਿਰਾਂ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ, ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ - ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਵਕੀਲ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ - ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ
ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐਸ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।