Chandigarh Airport: ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ; ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

Chandigarh Airport: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:23 AM IST

Trending Photos

Chandigarh Airport: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰਨਵੇਅ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ 23-ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ
ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋ-ਪੜਾਅ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਡਾਣਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਤ ਘੰਟੇ, ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਣਾਂ ਕੁੱਲ 18 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਰਨਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਨਵੇਅ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ 11:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
24 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਨਵੇਅ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 33 ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 34 ਆਗਮਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਪੁਣੇ, ਗੋਆ, ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਐਪ, ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਮੁੜ-ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਅਸਤ ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।

