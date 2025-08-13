Chandigarh Protest: ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ

Chandigarh Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Chandigarh Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਡੂਜ਼ ਪੀਪਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। "ਰੇ ਫਾਰ ਅਵਾਰਾ" ਨਾਮਕ ਇਹ ਚੁੱਪ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਪੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਢਾਲ ਵਾਂਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਕੀਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਾਪੇ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਰੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ।” "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।"
ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਰਨਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: 'ਖੁਆਓ। ਨਸਬੰਦੀ ਕਰੋ। ਬਚਾਓ।' ਰਾਹਗੀਰ ਰੁਕ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ। ਆਸ਼ਰੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਪਿਡੂਜ਼ ਪੀਪਲ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।