/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਬਿਗ ਬੌਸ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ

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Salman Khan Bigg Boss Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਐੱਮਆਈਸੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਕੁਓਟੈਂਟ ਜਵੈਲਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿੰਦੂ ਮਾਧਵ, ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਲਵੀਰਾ ਖਾਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਟੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਅਲਵੀਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੁਲ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬੰਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।