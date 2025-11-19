Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3010003
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 19, 2025, 12:26 PM IST

Trending Photos

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਣੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਟਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਅਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

"ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਚਲੇ ਗਏ। 

TAGS

Chandigarh NewsCongress leader Mamta Dograpunjabi news

Trending news

Srinagar Nagar Kirtan
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ
Anandpur Sahib News
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਮਾਗਮ; ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
Gold-Silver price today
Gold-Silver Price: ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ!
Kullu News
3 मामलों में 5 किलो 900 ग्राम चरस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार
Ferozepur news
ਆਰਐਸਐਸ ਆਗੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
undefined
'ਮੈਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ'... ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ
zirakpur news
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਸਾਵਧਾਨ; ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ
Gurdaspur News
ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ AK 47 ਲੈ ਕੇ ਲੁਕਿਆ
anmol bishnoi
ਕੌਣ ਹੈ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
Punjab Cold weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼; ਧੁੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਤੰਗ