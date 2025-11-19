Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
Trending Photos
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਣੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਡੋਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲਾ ਨੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਟਵਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੰਪਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਮੇਅਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਢਾਈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਬਬਲਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਚਲੇ ਗਏ।