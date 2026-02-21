ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਂਟਿਸਟ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਾ: CBI ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ 9 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ

Chandigarh dentist kidnapping case: CBI ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਰ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਵਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਿੰਕੂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
Chandigarh dentist kidnapping case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਡਾ. ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਮੇਤ 9 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਧਵਨ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਫਸਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਬਾਹਰੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:24 ਤੋਂ 10:27 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾ. ਧਵਨ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ Punjab and Haryana High Court ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਆਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲ ਡੀਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ CBI ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਐਸਆਈ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਏਐਸਆਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਏਐਸਆਈ ਬਲਵੰਤ, ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਿੰਕੂ ਰਾਮ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਾ. ਧਵਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
CBI ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੇਖੋਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਧਵਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।