Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ CBI ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦੰਪਤੀ ਤੋਂ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਠੱਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਇਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗ ਲਏ।

 

Written By  Drishti Gupta|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:54 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ CBI ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨਾਲ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਲਈ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲਏ।

ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੇਸਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।

 

 

Chandigarh

