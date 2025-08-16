Chandigarh News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵਾਦਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

Chandigarh News: ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Chandigarh News: ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਉਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵਾਦਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੈਕਟਰ-45 (ਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕਟੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਵਿਖੇ ਭੰਡਾਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰਨਾਥ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਗੌਰੀਸ਼ੰਕਰ ਸੇਵਾਦਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਸੈਕਟਰ 45ਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੇਵਾਦਲ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚਮਤਕਾਰ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
