Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3109500
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਂਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 04:08 PM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਂਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਂਪ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਬੋਰਡਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 15-ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪੂਰੀ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ 224 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 20 ਖੜ੍ਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਟਾਪ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 25 ਹੋਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ 50 ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 85 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਅੰਤਰਾਲ 15 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Add Zee News as a Preferred Source

100 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, 25 ਬੱਸਾਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ 50 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Chandigarh Electric BusesChandigarh Newspunjabi news

Trending news

Chandigarh Electric Buses
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਂਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ
Himanshi Khurana Threat
ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
Pulwama Martyrdom Day
ਪੁਲਵਾਮਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ: ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜੈਕੇਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ
Una News
"खजाना खाली, लेकिन फाइव स्टार खर्च जारी": वित्तीय संकट पर राजेंद्र राणा का हमला
Balkaur Singh
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼
MP Amanpreet Singh Gill
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
mandi news
मंडी में एंबुलेंस कर्मियों का आक्रोश: रोता चालक बोला अब विदेश जाकर करूंगा नौकरी
punjab blast
ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ
Chandigarh News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ! ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
hamirpur news
सुजानपुर में पोस्टर विवाद! धूमल-अनुराग की तस्वीरों पर क्यों चिपकाए गए दूसरे चेहरे?