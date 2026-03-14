IDFC First Bank ਦੇ 590 ਕਰੋੜ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ, ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:45 AM IST

Idfc Bank Scam Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ IDFC First Bank ਦੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਭਵ, ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਅਭਯ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਬੁਵਾਨੀ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਯਾਟ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਯਾਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਭਵ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਸ਼ ਬੁਵਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਿਭਵ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜਲੇ ਸਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ Anti Corruption Bureau ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕਾਕ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁਕ ਕੀਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

