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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

Chandigarh IDFC Bank Scam News: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ CREST (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 16, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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