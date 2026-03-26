Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3154656
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ Malls ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ

Liquor Policy News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:58 PM IST

Trending Photos

ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ Malls ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ

Liquor Policy News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਡ ਅਤੇ POS ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੋਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਤੇ ਬੀਅਰ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।

ਬਾਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੋਮੀਟਰ (ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ (25 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਹੋਏ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 11 ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ₹53.94 ਕਰੋੜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਠੇਕੇ ₹62.38 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 15.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ₹38 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ

ਇੱਕ ਨਵੀਂ L-2D ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ L-10B ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਫੀਸ ₹30 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ ₹30 ਲੱਖ) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਤੇ ਬੀਅਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਡਸਟਬਿਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਫ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀ-ਲਾਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 97 ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 454 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Chandigarh Liquor PolicyAlcohol in malls ChandigarhPunjab news

Trending news

