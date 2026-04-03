Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3163675
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

118 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Chandigarh FD Scam: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 03, 2026, 09:14 AM IST

Trending Photos

118 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Chandigarh FD Scam: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਸ਼ਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਈ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੈਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਐਫਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਬਰਾਮਦ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੋਇਡਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਪਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀਪਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGS

Chandigarh FD Scam₹118 Crore Fraudpunjabi news

118 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਐਫਡੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ; ਸੀਐਫਓ ਨਲਿਨੀ ਮਲਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
