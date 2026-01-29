Advertisement
Chandigarh Mayor Elections: ਅੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ, ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ

Chandigarh Mayor Elections: ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ 18-18 ਵੋਟ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 18 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 6 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੋਣ 2022 ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

 

 

