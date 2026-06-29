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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ AAP ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

Chandigarh MC Meeting News: ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ AAP ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

Written ByManpreet Singh
Published: Jun 29, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:12 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ AAP ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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