ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ: ਜਾਣੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

Chandigarh New Mayor Profile: ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (PUSC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 29, 2026, 01:32 PM IST

Chandigarh New Mayor Profile: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਹਨ। 45 ਸਾਲਾ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 12, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 45 ਸਾਲਾ ਸੌਰਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੌਰਭ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ।

ਸੌਰਭ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ

ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 18 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। 'ਆਪ' ਕੋਲ 11 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 6 ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

