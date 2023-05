Chandigarh News: अब चंडीगढ़ में कचरा फेंकने वालों के भी कटेंगे ऑनलाइन चालान! जानिए पूरा मामला

Chandigarh News, CCTV Camera to send Challan for littering news in Hindi: फिलहाल चंडीगढ़ के सड़कों पर लगे CCTV का इतना खौफ है कि कोई भी ट्रेफिक नियमों को तोड़ने से पहले दो बार सोचता है क्योंकि शहर में लगे CCTV कैमरे तुरंत आपके फोन पर चालान पहुंचा देते हैं. ऐसे ही चंडीगढ़ वासियों, अब ट्रेफिक नियमों के साथ-साथ खाली जगहों पर कचरा फेंकने से पहले 2 बार जरुर सोचें.

जी हां, यदि आप खाली जगहों पर कचरा फेंकते हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि ऐसा करने पर ट्रैफिक चालान की तरह ही भारी भरकम चालान भरना पड़ेगा. बता दें कि नगर निगम द्वारा ट्रैफिक पुलिस की तरह ही खुले में कचरा फेंकने वालों को पकड़ने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं और इसकी तैयारियां भी मुकम्मल हो गई हैं.

इस सम्बन्ध में कंपनियों से ऑनलाइन टेंडर भी मंगवा लिए गए हैं और बहुत जल्द किसी एक कंपनी का चयन होने के बाद कैमरे लगवाने का काम शुरू हो जाएगा.

चंडीगढ़ में 48 जगहों पर लगेंगे कैमरे!

चंडीगढ़ नगर निगम 48 जगहों पर CCTV कैमरे लगाएगा. इन कैमरों में एक चिप लगी हाेगी और इन्हे इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेक्टर-17 चंडीगढ़ के साथ जोड़ा जाएगा जहां अगर कोई कचरा गिराएगा तो तुरंत सेंटर पर अलर्ट पहुंच जाएगा.

इतना ही जहां-जहां कैमरे लगेंगे वहां अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा. बता दें कि यह कैमरे 39.96 लाख रुपए में लगाए जाएंगे और इसके लिए नगर निगम के पास 5 करोड़ 14 लाख रुपए का बजट है. यह फंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा नेशनल क्लीन एयर कार्यक्रम के तहत मुहैया करवाया गया है.

क्या होगी चालान की कीमत?

नगर निगम द्वारा ऐसी 48 जगहों की पहचान की गई है जहां कचरा ज्यादा फेंका जाता है. इन जगहों पर कूड़ा न फेंकने के चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं हालांकि फिर भी यहां कचरा फेंका जाता है. ऐसे में अब कचरा फेंकने और जलाने या मलबा फेंकते हुए पकड़े जाने पर 5-5 हजार रुपए तक का चालान भरना पड़ सकता है जबकि कूड़ा फैलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है.

