Chandigarh News: चंडीगढ़ MCM DAV कॉलेज की छत से गिरी छात्रा की हुई मौत, जानिए पूरा मामला

Chandigarh News Today in Hindi, MCM DAV College Girl Student Death: चंडीगढ़ के सेक्टर-36 स्थित एमसीएम डीएवी कॉलेज में एक घटना घटी जिसके बाद कॉलेज में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

मिली जानकारी के मुताबिक कॉलेज आई एक लड़की बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गई और लहूलुहान हालत में उसे इलाज के लिए PGI ले जाया गया. हालांकि उसने पीजीआई में ही दम तोड़ दिया.

हालांकि, लड़की के साथ इस घटना को लेकर अभी ज्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. बताया जा रहा है कि लड़की एमसीएम डीएवी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ती थी. पुलिस के अनुसार यह मामला आत्महत्या का लग रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा की पहचान चंडीगढ़ के सेक्टर-37 की रहने वाली अनन्या के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय घटा, जब अनन्या कॉलेज के वॉशरूम जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी और उसका पांव फिसल गया जिसकी वजह से वह नीचे जा गिरी.

यह भी बताया जा रहा है कि छात्रा अपना BA सेकेंड ईयर की पहली परीक्षा देने कॉलेज आई थी और आज उसका पंजाबी का पेपर होना था. मृतका छात्रा अनन्य के पिता मुकेश ने बताया कि वह उनके साथ सुबह ब्रेकफास्ट कर के गई थी और वह खुद लुधियाना चले गए थे. जैसे ही उनको बेटी के गिरने की सूचना मिली तो वह तुरंत PGI पहुंचे जहां उन्हें पता चला कि उसकी मौत हो गई है.

