ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 'ਨੋ-ਫਲਾਈਂਗ ਜ਼ੋਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ, ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ

Chandigarh Air Show: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 23 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨੋ-ਫਲਾਈਂਗ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਯੂਏਵੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। 27 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ "ਨੋ-ਫਲਾਈਂਗ ਜ਼ੋਨ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਯੂਏਵੀ ਉਡਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਵਾਹਨ (UAV) ਉਡਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਲਿਸ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, SPG ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਂਟਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ
ਇਸ ਵਾਰ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਾਸ 24 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
- ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹100 ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
- ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।
- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਆਖਰੀ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।