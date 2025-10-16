Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2964433
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ!

Chandigarh Police Clash: ਥਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ — ਆਖ਼ਰ 16 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ?

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 05:07 PM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ!

Chandigarh Police Clash: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਜੇਫ (ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੁੜੈਲ) ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਇਹ ਥਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ — ਆਖ਼ਰ 16 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸੈਕਟਰ 45 ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਮਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਾਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਉੱਥੋ ਰਫੂਚੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਾਮ ਬੈਠਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Chandigarh AccidentThar car accidentChandigarh police

Trending news

Rajinder Gupta
AAP ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ
Kapurthala news
ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਪਿਸਤੌਲ ਲੋਡ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ
Bengaluru surgeon kills wife
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ; ਸਰਜਨ ਪਤੀ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ
DIG Harcharan Singh Bhullar
CBI ਨੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
india russia oil deal
ਕੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
amritsar news
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਤੇ ਆਈਡੀ ਬਰਾਮਦ
Supreme Court
ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ TET ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ SC ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Ludhiana News
ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਨਵਨੀਤ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
RTO Pradeep Singh Dhillon
ਤਤਕਾਲੀਨ RTO ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ
Sandeep Lather Suicide Case
ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ