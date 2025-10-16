ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਧੱਕੇ!

Chandigarh Police Clash: ਥਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ — ਆਖ਼ਰ 16 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ?
Chandigarh Police Clash: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੋਜੇਫ (ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੁੜੈਲ) ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਹ ਥਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ — ਆਖ਼ਰ 16 ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਥਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸੈਕਟਰ 45 ਦੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਮਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਾਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਉੱਥੋ ਰਫੂਚੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਾਮ ਬੈਠਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।